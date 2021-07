Εντυπωσιακή είναι η τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

Πρώτη στο στάδιο μπήκε η ελληνική αποστολή, με σημαιοφόρους τους χρυσούς Ολυμπιονίκες μας, Άννα Κορακάκη και Λευτέρη Πετρούνια.

It is time for the #Tokyo2020 Parade of Athletes 👋



As is custom, Greece🇬🇷 are the first nation to enter the Olympic Stadium at the #OpeningCeremony #UnitedByEmotion | #StrongerTogether | #Olympics pic.twitter.com/U09CCsCwtY