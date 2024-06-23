«Έδεσε» τον Κάλενς η ΑΕΚ. Καθαρά τυπικό θέμα είναι η παραμονή του Περουβιανού στόπερ στους «κιτρινόμαυρους», οι οποίοι ήρθαν σε συμφωνία με την Τζιρόνα για απόκτησή του.

Ο 32χρονος ποδοσφαιριστής μετακινήθηκε την περασμένη σεζόν στην Ένωση με τη μορφή δανεισμού απ’ τον ισπανικό σύλλογο, με τον Ματίας Αλμέιδα να έχει ανάψει το «πράσινο φως» για να γίνει προσπάθεια ώστε να τον κάνει δικό της η Ένωση και ο στόχος επτεύχθη.

Ο Κάλενς έκανε 26 συμμετοχές με την ΑΕΚ, τις οποίες συνδύασε και με δύο γκολ. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από τη Σπορτ Μπόις στην πατρίδα του, ενώ στη συνέχεια έπαιξε σε Σοσιεδάδ Β’ και Σοσιεδάδ, προτού πάει στη Νουμάνθια και ακολουθήσουν Νιου Γιορκ Σίτι και Τζιρόνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.