Τα συγχαρητήρια του Κυριάκου Μητσοτάκη και της συζύγου του Μαρέβα δέχθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς αμέσως μετά τη μεγάλη νίκη επί του «βασιλιά» Ρότζερ Φέντερερ στον ημιτελικό του ATP Finals στο Λονδίνο.

Αμέσως μετά την… αποκαθήλωση του βασιλιά, ο πρωθυπουργός και η σύζυγός του, που παρακολούθησαν τον αγώνα από τις κερκίδες, έσπευσαν στα αποδυτήρια και έδωσαν συγχαρητήρια στον έλληνα πρωταθλητή.

Ο Τσιτσιπάς αφού τους ευχαρίστησε, τους ρώτησε εάν είχαν καλές θέσεις και η Μαρέβα τον ενημέρωσε ότι δεν έχει φωνάξει ξανά τόσο πολύ στη ζωή της και ότι τον αποκαλούσε διαρκώς «παικταρά» με αποτέλεσμα να χάσει τη φωνή της, με τον Στέφανο να της απαντά χαριτολογώντας ότι αυτό βοήθησε όπως φαίνεται. Ο πρωθυπουργός από πλευράς του είπε στον Στέφανο ότι έκανε καταπληκτική εμφάνιση ενώ συνεχάρη και τον πατέρα, και προπονητή του, Απόστολο Τσιτσιπά.



A lovely moment for @StefTsitsipas and his team 😅



Even the Prime Minister of Greece @kmitsotakis was there to congratulate our 2019 finalist! 🇬🇷 #NittoATPFinals pic.twitter.com/5ZPuYKR5E2