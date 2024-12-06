Κρίσιμοι αγώνες, δυνατές φάσεις, θεαματικά γκολ. Η 12η Αγωνιστική της Super League 2 παίζει ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, τον ΣΚΑΪ HYBRID, το skai.gr/tv/sports και το monobala.gr.

Δείτε το trailer:

Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στις 15.00, η ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ, παίζοντας στην έδρα της με τον ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ, διεκδικεί την επόμενη νίκη σ’ έναν αγώνα γεμάτο ένταση. Περιγράφει ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Και την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου στις 12.00, η γηπεδούχος ΚΑΒΑΛΑ θα παλέψει για τους 3 βαθμούς κόντρα στον ΗΡΑΚΛΗ, που έρχεται αποφασισμένος για τη νίκη. Στην περιγραφή του αγώνα, ο Βαγγέλης Νεραντζιάς.

Ακόμη, οι συναρπαστικοί αγώνες του Γαλλικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου παίζουν αποκλειστικά στον ΣΚΑΪ HYBRID και το skai.gr/tv/sports .

