Μεγαλειώδης εμφάνιση από τον Στέφανο Τσιτσιπά και σπουδαία επιτυχία για το ελληνικό τένις. Ο Τσιτσιπάς κατέβαλε το Σάββατο τον θρύλο του τένις Ρότζερ Φέντερερ με 2-0 σετ και πέρασε στον τελικό των ATP Finals στο Λονδίνο. Να σημειωθεί πως στο ATP Finals στο Λονδίνο αγωνίζονται κάθε χρόνο οι οχτώ πρώτοι τενίστες της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο έλληνας αθλητής περιμένει πλέον να μάθει τον αντίπαλό του από τον αγώνα μεταξύ του Αυστριακού Ντομινίκ Τιμ με τον Γερμανό Αλεξάντερ Ζβέρεφ που ήταν και ο κάτοχος του τίτλου στη διοργάνωση του 2018.

Αυτή ήταν η τέταρτη επίσημη κόντρα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ελβετό στο τουρ, με τον Έλληνα τενίστα να έχει πάρει το πρώτο ματς στο Australian Open, αλλά να χάνει στη συνέχεια δύο φορές σε τελικούς, στο Ντουμπάι και τη Βασιλεία.

Tsitsipas becomes only the 3rd player to reach the final on their #NittoATPFinals debut (since moving to the O2)



2017 - Dimitrov

2017 - Goffin

2019 - Tsitsipas 🌟@StefTsitsipas #NittoATPFinals pic.twitter.com/1pVlMN1wZs