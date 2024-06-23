«Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Πελίστρι»

Παναθηναϊκός για Πελίστρι. Ενδιαφέρον του «τριφυλλιού» για τον 22χρονο εξτρέμ, ο οποίος ανήκει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, προκύπτει από τον Ουρουγουανό δημοσιογράφο, Φαμπιάν Μπερτολίνι.

«Τον Φακούντο Πελίστρι θέλουν δύο Ουρουγουανοί προπονητές. Ο Ντιέγκο Αλόνσο του Παναθηναϊκού και ο Πάουλο Πεσολάνο στη Βαγιαδολίδ. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ περιμένει το Κόπα Αμέρικα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο Πελίστρι ξεκίνησε την καριέρα του από την Πενιαρόλ και σε μία σεζόν είχε 37 συμμετοχές, τις οποίες συνδύασε με 2 γκολ και 4 ασίστ. Οι εμφανίσεις του είχαν ως αποτέλεσμα να πάρει μεταγραφή για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με την οποία αυτήν την τετραετία έχει 24 συμμετοχές (2 ασίστ) με την πρώτη ομάδα και 9 (3 γκολ, 1 ασίστ) με την Κ21. Ενδιάμεσα, έχει 35 συμμετοχές με την Αλαβές (0 γκολ, 0 ασίστ) το δεύτερο μισό της σεζόν 2020-21 και το 2021-22. Τη φετινή σεζόν αγωνίστηκε δανεικός στη Γρανάδα και σε 15 ματς είχε 2 γκολ και ισάριθμες ασίστ.

Ο Πελίστρι έχει αγωνιστεί και σε 20 ματς με την εθνική Ουρουγουάης. Από αυτά, τα 10 (3 ασίστ), είναι υπό την καθοδήγηση του προπονητή του Παναθηναϊκού, Ντιέγκο Αλόνσο. Τα τρία ήταν, μάλιστα, στο Μουντιάλ του 2022.

