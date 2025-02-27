Στο νοσοκομείο μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ο Ζέμαν

Δύσκολες ώρες ζει η οικογένεια του Ζντένεκ Ζέμαν, ο οποίος νοσηλεύεται μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο 77χρονος προπονητής διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Ρώμης το πρωί της Πέμπτης (27/02), με την κατάστασή του να παρουσιάζεται ως σταθερή.

Ο Ιταλός τεχνικός είχε αποχωρήσει από την Πεσκάρα τον Φεβρουάριο του 2024 λόγω προβλημάτων υγείας, έχοντας πίσω του μία μακρά καριέρα στους πάγκους, που ξεκίνησε το 1974.

Μεταξύ άλλων, ο γεννηθείς στην Πράγα κόουτς εργάστηκε σε ομάδες όπως η Ρόμα, η Λάτσιο, η Νάπολι, η Πάρμα, η Κάλιαρι και ο Ερυθρός Αστέρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.