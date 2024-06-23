Στην Ανόρθωση ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς

Στην Κύπρο και την Ανόρθωση θα συνεχίσει την καριέρα του ο Ζίβκο Ζίβκοβιτς.

Η ομάδα του Γιάννη Οκκά ανακοίνωσε την κατ' αρχήν συμφωνία της με τον μέχρι πρότινος τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, συμπληρώνοντας αυτή θα ενεργοποιηθεί μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

«H Ανόρθωσις Αμμοχώστου ανακοινώνει την κατ'αρχήν συμφωνία της με τον ποδοσφαιριστή Ζίβκο Ζίβκοβιτς που αγωνίζεται ως τερματοφύλακας. Η συμφωνία θα ενεργοποιηθεί μετά τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις», ανέφερε σχετικά η κυπριακή ομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο 35χρονος πορτιέρε έμεινε εσχάτως ελεύθερος από τον «δικέφαλο του Βορρά», με τον οποίο αγωνίστηκε τα τελευταία πέντε χρόνια, πανηγυρίζοντας ένα πρωτάθλημα (2024) και ένα Κύπελλο Ελλάδος (2021). Οι Θεσσαλονικείς τον είχαν αποκτήσει από την Ξάνθη (2016-2019), ενώ προηγουμένως ο Σέρβος άσος είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων και στην Παρτιζάν.

