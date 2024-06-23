Πολύ μεγάλος σκόρερ εξακολουθεί να είναι ο Βασίλης Σπανούλης, παρά το γεγονός ότι έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση εδώ και μερικά χρόνια.
Αυτό, φρόντισε να επιβεβαιώσει το «Kill Bill», ο οποίος έβαλε 8/8 τρίποντα στο πλαίσιο της προπόνησης της Εθνικής ομάδας.
Δείτε το βίντεο:
Μια φορά σκόρερ, πάντα σκόρερ... Ο κόουτς Σπανούλης μας θύμισε τον παίκτη που έκανε 8/8 πίσω από το τόξο ο Σπανούλης! @FIBA #FIBAOQT #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/XFPSS0L3nM— Ελληνικό Μπάσκετ (@HellenicBF) 23 Ιουνίου 2024
Πηγή: sport-fm.gr
