Πολύ μεγάλος σκόρερ εξακολουθεί να είναι ο Βασίλης Σπανούλης, παρά το γεγονός ότι έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση εδώ και μερικά χρόνια.

Αυτό, φρόντισε να επιβεβαιώσει το «Kill Bill», ο οποίος έβαλε 8/8 τρίποντα στο πλαίσιο της προπόνησης της Εθνικής ομάδας.

Δείτε το βίντεο:

Μια φορά σκόρερ, πάντα σκόρερ... Ο κόουτς Σπανούλης μας θύμισε τον παίκτη που έκανε 8/8 πίσω από το τόξο ο Σπανούλης! @FIBA #FIBAOQT #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/XFPSS0L3nM — Ελληνικό Μπάσκετ (@HellenicBF) 23 Ιουνίου 2024

