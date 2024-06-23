Λογαριασμός
«Kill Bill» και στον... πάγκο: Ο Σπανούλης έβαλε 8/8 τρίποντα στην προπόνηση της Εθνικής - Δείτε βίντεο

Για πολλοστή φορά ο Βασίλης Σπανούλης απέδειξε ότι η… τέχνη του μεγάλου σκόρερ δεν ξεχνιέται

Βασίλης Σπανούλης

Πολύ μεγάλος σκόρερ εξακολουθεί να είναι ο Βασίλης Σπανούλης, παρά το γεγονός ότι έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση εδώ και μερικά χρόνια.

Αυτό, φρόντισε να επιβεβαιώσει το «Kill Bill», ο οποίος έβαλε 8/8 τρίποντα στο πλαίσιο της προπόνησης της Εθνικής ομάδας.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

