Σπανούλης: «Είμαι ευγνώμων για το πόσο με βοήθησε ο Σφαιρόπουλος»

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» από τον Βασίλη Σπανούλη στον Γιάννη Σφαιρόπουλο. Ο τεχνικός της Μονακό μετά το τέλος του αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον χθεσινό του αντίπαλο, και το πόσο πολύ τον βοήθησε ο Σφαιρόπουλος στο διάστημα της κοινής τους παρουσίας στον Ολυμπιακό με εκείνον ως παίκτη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την ήττα στο Βελιγράδι:

«Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε στο δεύτερο παιχνίδι της διπλής αγωνιστικής και δεν μπορώ να παραπονεθώ για τους παίκτες μου. Είχαμε τον έλεγχο, αλλά αυτό είναι το μπάσκετ. Χάσαμε λόγω μιας κακής άμυνας. Αυτή είναι η ζωή και αυτό είναι το μπάσκετ. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου. Έχουμε 12 παιχνίδια μπροστά μας. Πρέπει να πάρουμε το μάθημά μας και να γίνουμε καλύτεροι».

Για το γεγονός ότι αντιμετώπισε τον άλλοτε προπονητή του, Γιάννη Σφαιρόπουλο:

«Παίξαμε μαζί δυο τελικούς Euroleague, κατακτήσαμε τρόπαια. Η φιλία μας συνεχίζεται, είμαι ευγνώμων για το πόσο με βοήθησε. Του εύχομαι τα καλύτερα και τον συγχαίρω για το νέο συμβόλαιο που πήρε στον Ερυθρό Αστέρα».

Για την ατμόσφαιρα στην έδρα των «ερυθρόλευκων» της Σερβίας:

«Ήταν εξαιρετική. Είναι όμορφο να παίζεις εδώ, μου αρέσει όταν βρίσκομαι στο Βελιγράδι. Οι παίκτες θέλουν να αγωνίζονται σε τέτοια γήπεδα».

