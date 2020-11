Σε προσωρινή διακοπή, για τουλάχιστον 45 λεπτά, προχώρησαν οι διοργανωτές του Γκραν Πρι του Μπαχρέιν, μετά το τρομακτικό ατύχημα που είχε ο Ρομέν Γκροζάν. Το μονοθέσιο του Γάλλου πιλότου πήρε φωτιά και εν συνεχεία προσέκρουσε στις μπάρες και κόπηκε στα δύο, λίγο μετά την εκκίνηση του 15ου Γκραν Πρι της χρονιάς.

Ο Γκροζάν διακομίστηκε δια αέρος στο νοσοκομείο "MDF MC Military Hospital" με εγκαύματα στα χέρια και στους αστραγάλους, ενώ φαίνεται πως έχει σπάσει και ένα πλευρό. Η κατάστασή του είναι σταθερή, όπως προκύπτει και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η Haas του παραδόθηκε στις φλόγες, μετά από επαφή με την AlphaTauri του Ρώσου οδηγού Ντανιίλ Κβίατ. Όταν διεκόπη ο αγώνας, ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Λιούις Χάμιλτον βρισκόταν στην 1η θέση, ο Μαξ Φερστάπεν ήταν δεύτερος, ενώ στην 3η θέση ακολουθούσε ο Σέρχιο Πέρεθ.

Look how long he was in that for 😱😱😱😱😱😱😱😱👍👍 #BahrainGP pic.twitter.com/5JIwxb4ipm

Grosjean getting out as best as he could wish for i’m sure ❤️ #Formula1 #BahrainGP pic.twitter.com/Sgv6UtuVgY