Εκτός της αποψινής μάχης των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Κινγκς στο Σακραμέντο θα μείνει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής μπήκε στο πρωτόκολλο υγείας και ασφάλειας της ομάδας!

Ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν ο ίδιος ο «Βασιλιάς» έχει έρθει σε επαφή με κρούσμα κορωνοϊού ή είναι ο ίδιος θετικός στον ιό, ωστόσο φαίνεται πως πέραν από το παιχνίδι με τους Κινγκς, θα χάσει μερικά από τα επόμενα ματς των «λιμνανθρώπων».

Η φετινή σεζόν δεν εξελίσσεται καθόλου καλά για τον 36χρονο super star, καθώς έχει χάσει ήδη τα μισά παιχνίδια των Λέικερς - έντεκα στο σύνολο - λόγω ενός προβλήματος τους κοιλιακούς.

Την τρέχουσα χρονιά μετράει 25.8 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 6.8 ασίστ σε 36.9 αγωνιστικά λεπτά.

