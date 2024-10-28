Σαν βόμβα είχε σκάσει πριν από λίγες ημέρες η είδηση ότι ο Φραντσέσκο Τότι σκέφτεται σοβαρά να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Ο άλλοτε Capitano της Ρόμα, είχε κάνει κάποιες δηλώσεις και είχε αναφέρει πως κάποιες ομάδες του πρωταθλήματος στην Ιταλία Serie A του έχουν κάνει πρόταση και ο 48χρονος σκέφτεται να φορέσει ξανά τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια.

Η εφημερίδα Repubblica αποκάλυψε πως η Κόμο είναι μια από τις ομάδες που προσέγγισε τον Τότι και του πρόσφερε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν. Ο Ιταλός το σκέφτεται πολύ σοβαρά και όπως ανέφερε σε νέες του δηλώσεις δεν το είπε για πλάκα, αλλά όντως ισχύει ότι θέλει να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο.

«Το να επιστρέψω στο ποδόσφαιρο δεν είναι κάτι το αστείο, το έχω πάρει στα σοβαρά, υπάρχουν 1-2 ομάδες που με θέλουν. Οι ομάδες είναι εκεί, το θέμα είναι πως πρέπει να ξεκινήσω προπονήσεις.

Θα δούμε τι θα γίνει. Το σκέφτομαι, το μυαλό μου ξέρει ήδη ποια είναι η απάντηση, θα δούμε τι θα πει το σώμα μου. Ποιος ξέρει τι θα μας επιφυλάσσει η επόμενη χρονιά».

