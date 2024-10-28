Απίστευτη ωμότητα σε επεισόδια στη Βραζιλία. Ένας οπαδός της Κρουζέιρο σκοτώθηκε και άλλοι 13 τραυματίστηκαν σε οδομαχίες που έγιναν σε αυτοκινητόδρομο του Σάο Πάουλο, με τη συμμετοχή περίπου 150 οπαδών.

Σύμφωνα με ΜΜΕ της Βραζιλίας, οπαδοί της Παλμέιρας έστησαν ενέδρα θανάτου σε πούλμαν που μετέφερε οπαδούς της Κρουζέιρο, το οποίο και πυρπόλησαν. Αποτέλεσμα ήταν να καεί ζωντανός ένας 30χρονος άνδρας, ενώ μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο ακόμη άτομα που τραυματίστηκαν από σφαίρες!

Οι αρχές πιάστηκαν στον ύπνο, καθώς οι συμμετέχοντες στα επεισόδια έγιναν καπνός και δεν έγινε ούτε μία σύλληψη, με την αστυνομία να κάνει έρευνα για οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στα ίχνη τους. Στον τόπο της ενέδρας βρέθηκαν αμέτρητα όπλα, κοντάρια και αυτοσχέδιες βόμβες.

