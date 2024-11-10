Ρουί Βιτόρια: Στεναχωρέθηκα για την ήττα απ' την Τζουργκάρντεν, αφήσαμε το παιχνίδι να... φύγει απ' τα χέρια μας

Ένα μήνυμα του Ρουί Βιτόρια περιλαμβάνει -μεταξύ πολλών άλλων- το match programme του αποψινού (10/11, 19:30) αγώνα με τη Λαμία στο ΟΑΚΑ για την 11η αγωνιστική της Super League που «ανέβασε» ο Παναθηναϊκός στην επίσημη ιστοσελίδα.

Στην καθιερωμένη στήλη πριν από κάθε εντός έδρας παιχνίδι, ο Πορτογάλος τεχνικός αναφέρθηκε στην προ τριών ημερών (οδυνηρή) ήττα απ’ την Τζουργκάρντεν στην Στοκχόλμη (με κάκιστη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο), αναφέροντας πως στεναχωρέθηκε για το αποτέλεσμα διότι οι «πράσινοι» άφησαν το παιχνίδι να... φύγει απ’ τα χέρια τους.

Πρόσθεσε δε, πως εάν είχε περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του θα μπορούσε να έχει δουλέψει μαζί με την ομάδα σε τέτοιου είδους καταστάσεις, για να αντιδράσει όλος ο Παναθηναϊκός καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Αναλυτικά το μήνυμα του Ρουί Βιτόρια στο match programme του Παναθηναϊκού:

«Στο προηγούμενο ματς στεναχωρήθηκα για το αποτέλεσμα, αλλά στεναχωρήθηκα πολύ περισσότερο γιατί ένιωσα πως ήταν ένα παιχνίδι, το οποίο ουσιαστικά εμείς αφήσαμε να φύγει από τα χέρια μας. Ένα ματς το οποίο στο πρώτο ημίχρονο το ελέγχαμε απόλυτα και στο δεύτερο ημίχρονο δεν καταφέραμε να έχουμε την ίδια απόδοση, δεν καταφέραμε να δείξουμε τα ίδια χαρακτηριστικά τα οποία είχαμε στο πρώτο ημίχρονο.

Και αυτό ήταν κάτι το οποίο με λύπησε πραγματικά πάρα πολύ. Ξέρω ότι εάν είχα περισσότερο χρόνο προπονήσεων με τους ποδοσφαιριστές μου, θα μπορούσαμε να έχουμε δουλέψει σε τέτοιου είδους καταστάσεις, να ξέρουμε πως ν’ αντιδράσουμε όταν θα μας συμβεί κάτι παρόμοιο.

Ξέρω πως αν είχα παραπάνω χρόνο, πιθανότατα δεν θα συνέβαινε κάτι τέτοιο. Ωστόσο, αυτή είναι η πραγματικότητα τούτη τη στιγμή και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, ούτως ώστε στους επόμενους αγώνες να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

