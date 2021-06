Με βασικό «όπλο» την πνευματική συγκέντρωση, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της καριέρας του.

Ο «Tsitsifast» νο 5 στην παγκόσμια κατάταξη πέρασε στον τελικό κερδίζοντας τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ (νο 6) με 3-1 σετ κερδίζοντας με 6-3, 6-3 το 1ο και 2ο σετ, έχασε το 3ο σετ και 4ο σετ με 6-4 και πήρε μετά από 3, 5 ώρες και πλέον αγώνα το 5ο σετ με 6-3.

Με μία εμφάνιση που καθήλωσε όλους τους Έλληνες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να πάρει το «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του Roland Garros.

Πλέον θα περιμένει το νικητή του αποψινού δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε Ράφα Ναδάλ και Νόβακ Τζόκοβιτς για να μάθει τον αντίπαλό του στον καταληκτικό αγώνα της Κυριακής.

Αμέσως μετά τον θρίαμβο του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς εμφανώς συγκινημένος και καταχειροκροτούμενος δήλωσε: «Αν σκεφτώ τις ρίζες που έρχομαι ένα μικρό μέρος της Αθήνας. Ήταν όνειρο να παίξω κάποια στιγμή στο Roland Garros. Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα το κάνω», είπε αρχικά στις δηλώσεις του στο court.

«Ήταν τόσο έντονο στο πέμπτο σετ το πρώτοgame. Ήταν το πιο σημαντικό game, έμεινα ζωντανός. Είχα το κοινό μαζί μου, το αισθάνθηκα, μου έδωσε υποστήριξη. Αισθάνθηκα ότι υπήρχε ελπίδα, να ξαναμπώ στη μάχη και να επιστρέψω. Το μόνο που είπα στον εαυτό μου ήταν να μπω στη μάχη. Αυτή η νίκη για μένα είναι η πιο σημαντική στην καριέρα μου μέχρι τώρα».

🇬🇷PEAK GREEK🇬🇷



In his fourth major semi, @steftsitsipas becomes the first Greek player to reach a Grand Slam singles final with a 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 victory over Alexander Zverev. #RolandGarros pic.twitter.com/C33m9eHdH3