Ξεκάθαρες εικόνες δύο από τους οπαδούς της Ρεάλ που έκαναν ρατσιστική επίθεση στον Λαμίν Γιαμάλ στο ντέρμπι του Σαββάτου με την Μπαρτσελόνα (0-4) υπάρχουν στη διάθεση των αρχών.

Το κανάλι Movistar προέβαλε πλάνα όπου φαίνονται ποιοι είναι και είναι σαφές πως αποκαλούν τον 17χρονο μεσοεπιθετικό «γαμ@@@νο μαύρο» και «πίθηκο», μεταξύ άλλων.

Τα πλάνα είναι στη διάθεση των αρχών αλλά και της Ρεάλ, η οποία ανακοίνωσε πως θα συνδράμει για την ταυτοποίηση των δραστών και την τιμωρία τους καταδικάζοντας απερίφραστα τη συμπεριφορά των οπαδών αυτών.

❗️LALIGA se persona ante la Policía Nacional para identificar a los individuos de la grada del Bernabéu que profirieron insultos racistas en El Clásico.#DeportePlus pic.twitter.com/duTi3QOV5K — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 27, 2024

