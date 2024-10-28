Λογαριασμός
Η κάμερα έπιασε τους ρατσιστές οπαδούς της Ρεάλ που έβριζαν τον Γιαμάλ

Δύο οπαδοί της Ρεάλ πιάστηκαν στα… πράσα να επιτίθενται ρατσιστικά στον Λαμίν Γιαμάλ

Λαμίν Γιαμάλ Ρεάλ Μαδρίτης

Ξεκάθαρες εικόνες δύο από τους οπαδούς της Ρεάλ που έκαναν ρατσιστική επίθεση στον Λαμίν Γιαμάλ στο ντέρμπι του Σαββάτου με την Μπαρτσελόνα (0-4) υπάρχουν στη διάθεση των αρχών.

Το κανάλι Movistar προέβαλε πλάνα όπου φαίνονται ποιοι είναι και είναι σαφές πως αποκαλούν τον 17χρονο μεσοεπιθετικό «γαμ@@@νο μαύρο» και «πίθηκο», μεταξύ άλλων.

Τα πλάνα είναι στη διάθεση των αρχών αλλά και της Ρεάλ, η οποία ανακοίνωσε πως θα συνδράμει για την ταυτοποίηση των δραστών και την τιμωρία τους καταδικάζοντας απερίφραστα τη συμπεριφορά των οπαδών αυτών.

Πηγή: sport-fm.gr

