Ψυχωμένος ΠΑΟΚ, λύγισε τον Παναθηναϊκό

Εκδικήθηκε τον Παναθηναϊκό και ετοιμάζεται για ματσάρα τίτλου με τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ! Ο «δικέφαλος» μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ από τους «πράσινους» και να έχασε το μομέντουμ μετά την ισοφάριση τους, αλλά με ψυχωμένη εμφάνιση στο tie break επικράτησε 3-2 και θα παίξει με τους νταμπλούχους, προκειμένου να τους... εκθρονίσει.

Φανταστική εμφάνιση από τον Βασίλη Μούχλια που ήταν πρώτος σκόρερ για τον ΠΑΟΚ και είχε άξιους συμπαραστάτες τους Κάτιτς και Λιάφτοβ που έκριναν τη νίκη στο tie break.

Νίλσεν και Πρωτοψάλτης οι κορυφαίοι για τον Παναθηναϊκό, που πλέον έχει ως μοναδικό στόχο το πρωτάθλημα, αρχής γενομένης από το ματς με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά όπου θέλει να κάνει το 3-1.

Το ματς:

Απόλυτη ισορροπία στο πρώτο σετ με τον Παναθηναϊκό να έχει σταθερά το προβάδισμα και τον ΠΑΟΚ να βρίσκει άμεσες λύσεις στα καλά σερβίς του «τριφυλλιού». Η ομάδα του Μιλεκόνσκι πέρασε για πρώτη φορά, αλλά βραχεία στο σκορ με 6-5 όμως ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση και με ένα τρομερό ντεμαράζ, βρέθηκε στο +4 (15-11). Τα λάθη του ΠΑΟΚ έδωσαν παράσταση προβαδίσματος στον Παναθηναϊκό ο οποίος εβρισκόμενος στο +8 χαλάρωσε και είδε τον ΠΑΟΚ να μειώνει με ένα επί μέρους 5-1 το οποίο δεν ήταν αρκετό με το τριφύλλι να κάνει το 1-0 (25-19).

Η εκκίνηση του δευτέρου σετ, με τον ΠΑΟΚ αυτή τη φορά να έχει το μομέντουμ και να παίρνει , για πρώτη φορά στο ματς προβάδισμα δυο πόντων. Το σετ διακόπηκε για πολύ λίγο, καθώς ένας φίλαθλος στην κερκίδα λιποθύμησε, ωστόσο με την επέμβαση των ψυχραιμότερων το ματς άρχισε ξανά. Η διακοπή ωφέλησε τον Παναθηναϊκό, αφού ο ρυθμός του ΠΑΟΚ κόπηκε απότομα και το προβάδισμα πήρε πράσινο χρώμα (10-8). Ο ΠΑΟΚ όμως είχε απαντήσεις και με ένα επί μέρους 2-0, ισοφάρισε το ματς και είχε συνεχώς από κοντά τον Παναθηναϊκό που δεν ξέφευγε. Ο Μούχλιας ήταν φανταστικός στο σκοράρισμα και κρατούσε τον ΠΑΟΚ, την στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν έβρισκε τις ίδιες επιθέσεις. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η ομάδα της Θεσσαλονίκης να βρει μετά από ώρα προβάδισμα (17-16) το οποίο ωστόσο δεν διατήρησε για πολύ αφού ο Νίλσεν με άσο έβαλε ξανά μπροστά τους πράσινους (18-17). Η ισορροπία στο σετ επανήλθε, αλλά για λίγο, αφού Κόλεφ και ο Μούχλιας στο κρισιμότερο σημείο έβαλε τον ΠΑΟΚ μπροστά με δυο πόντους (20-22). Ο Πετρέας μπορεί να μείωσε, όμως η ομάδα του Μιλεκόνσκι κατάφερε να πάρει τρεις ευκαιρίες για το σετ (21-24). Ο Πετρέας προσπάθησε ξανά να βάλει τον Παναθηναϊκό στη διεκδίκηση του σετ, αλλά το λάθος του Νίλσεν έδωσε το σετ στον ΠΑΟΚ (25-22) για το 1-1.

Τρομερά ενεργητικό και αποδοτικό το ξεκίνημα του ΠΑΟΚ στο τρίτο σετ, με τον δικέφαλο να προηγείται 6-1 και τον Παναθηναϊκό να τρέχει ένα σημαντικό σερί με το οποίο μείωσε στους τρεις (7-10). Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου προσπαθούσε, είτε από λάθη, είτε από το σερβίς να μειώσει και το κατάφερε, έστω και στους τρεις για το (15-18). Από την στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν έβρισκε λύσεις στο σκοράρισμα, έχοντας μοναδικό διακριθέντα τον Νίλσεν, ο δρόμος για τον ΠΑΟΚ δεν είχε γυρισμό και το 2-1 ήρθε με σχετική ευκολία (19-25).

Διατεθειμένος να κάνει την ανατροπή ο Παναθηναϊκός μπήκε με ένα εκκωφαντικό 5-0 στο τέταρτο σετ, δείχνοντας ότι ελέγχει πλήρως την κατάσταση. Παρά το 3-0 του ΠΑΟΚ το «τριφύλλι» κράτησε σωστά την υποδοχή του μακριά από τα τέσσερα μέτρα και βρήκε τον τρόπο να φτάσει στο +8 (13-5). Οι «πράσινοι» όσα δεν έκαναν στο δεύτερο και το τρίτο σετ, τα πέτυχαν στο τέταρτο με Γκάσμαν και Πρωτοψάλτη να βρίσκουν σκορ σε δύσκολες φάσεις και να ανοίγουν τη διαφορά στους επτά. Η έκταση του σκορ δεν επέτρεπε στον ΠΑΟΚ να ελπίζει και ο Παναθηναϊκός οδήγησε το ματς στο tie break (25-18).

Η ομάδα του ΠΑΟΚ ήταν εκείνη που μπήκε πολύ δυναμικά στο tie break παίρνοντας προβάδισμα 5-2 το οποίο ανάγκασε τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο να πάρει τάιμ άουτ. Οι παίκτες του Δημήτρη Ανδρεόπουλου έβγαλε αντίδραση και με πρωταγωνιστές τους Νίλσεν και Πρωτοψάλτη μείωσε στον πόντο (6-7). Όμως ο δικέφαλος με ένα τρομερό ντεμαράζ κατάφερε να βρεθεί στο 14-8 και να πάρει ξεκάθαρο προβάδισμα για τον τελικό. Ο Παναθηναϊκός μείωσε στους δυο (12-14), όμως ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση (12-15).

Τα σετ: 25-19, 22-25, 19-25, 25-18, 12-15

