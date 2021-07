Τι ζήσαμε, Θεέ μου! Σε μια από τις συγκλονιστικότερες εμφανίσεις στην ιστορία των τελικών του ΝΒΑ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε από το χέρι τους Μπακς και τους οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος με 105-98 επί των Σανς και 4-2 στη σειρά των τελικών. Είναι ο δεύτερος τίτλος στην ιστορία του Μιλγουόκι και πρώτος μετά από 50 ολόκληρα χρόνια.

The job is DONE. pic.twitter.com/jvFMryKrnb — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021

Ο Greek Freak ήταν απλά ασταμάτητος και καθοριστικός και στις δύο πλευρές του παρκέ. Είχε 50 πόντους με 15/22 δίποντα και 1/3 τρίποντα, έβαλε και τις βολές (17/19) και συμπλήρωσε τη στατιστική του με 14 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 5 τάπες.

Αποθέωση από 20.000 θεατές στο Fiserv Forum και τους τριπλάσιους έξω από το γήπεδο, αλλά και υπόκλιση από όλο τον κόσμο στον 26χρονο σούπερ σταρ.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε και πάλι έχοντας μπει από το προηγούμενο ματς στο ιατρικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για τον κορωνοϊό.

Το ματς

Η νευρικότητα ήταν έκδηλη εκατέρωθεν στο ξεκίνημα με τις δύο ομάδες να επιδίδονται σε διαγωνισμό αστοχίας και λαθών. Οι Μπακς, πάντως, κυριαρχώντας στα ριμπάουντ και με «ζεστούς» Γιάννη και Μίντλετον προηγήθηκαν νωρίς με 15-7 και έκλεισαν το δωδεκάλεπτο στο +13 (29-16) με τον Greek Freak να μετρά 10 πόντους (4/4 βολές, 3/4 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 6 ριμπάουντ, 1 τάπα και 1 λάθος, ενώ οι Σανς είχαν 7/24 σουτ και 5 λάθη για μόλις 3 ασίστ.

Το Φίνιξ μπήκε μεταμορφωμένο στη δεύτερη περίοδο και με ένα σερί 10-0 έχοντας τον Πέιν να αφυπνίζει τους συμπαίκτες του πλησίασε στους τρεις (29-26). Το προσωπικό 5-0 του Πόρτις δεν αναχαίτισε τους φιλοξενούμενους, που πέρασαν και μπροστά (33-35) τη στιγμή που ο Μίντλετον έφτανε τρία γρήγορα φάουλ. Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για το Μιλγουόκι, που με απανωτά λάθη και κακές επιθέσεις είδε τους Σανς καθοδηγούμενους από τον Κρις Πολ (10π. και 2 ασίστ) να φτάνουν και στο +7 (40-47) έχοντας 11/18 σουτ. Το δεύτερο δωδεκάλεπτο έκλεισε με επί μέρους σκορ 13-31, με τους Μπακς να έχουν στη δεύτερη περίοδο 4/20 σουτ (!) και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο μοναδικό διασωθέντα με 7 πόντους και 3/5 σουτ.

Οι γηπεδούχοι καθάρισαν το μυαλό τους και βελτιώθηκαν στο τρίτο δωδεκάλεπτο. Παίζοντας πιο καλή άμυνα και με τον Greek Freak να μην έχει αντίπαλο φτάνοντας τους 12 πόντους σε πεντέμισι λεπτά (29 στο σύνολο) ανέτρεψαν τα δεδομένα, 58-55. Για μιάμιση περίοδο ο Αντετοκούνμπο κουβαλούσε την ομάδα του που στο διάστημα πέραν του ιδίου είχε 2/19 σουτ! Ο Λόπεζ πρόσφερε μια εναλλακτική πηγή σκορ (66-61), αλλά το Φίνιξ έμεινε στο ματς χάρη στα καλάθια από Πολ και Κράουντερ. Οι 20 πόντοι του ηγέτη των Μπακς στο δωδεκάλεπτο δεν έφταναν για να τους δώσουν προβάδισμα και οι δύο ομάδες πήγαν στην τελική ευθεία σε απόλυτη ισορροπία, 77-77.

Η τέταρτη περίοδος ήταν για γερά νεύρα. Ο Πολ προσπαθούσε να κρατήσει με νύχια και δόντια τους Σανς στο ματς, αλλά ο Γιάννης ήταν απλά ασταμάτητος και έφερε την ομάδα του στο 94-88 στα μισά του δωδεκαλέπτου φτάνοντας τους 45 πόντους! Ο ίδιος έκανε το 100-92 στο δίλεπτο πριν το τέλος (φτάνοντας τους 49π.) και ο Μίντλετον με δύο μεγάλα σουτ έφερε τους Μπακς στο 102-96 στα 57’’. Όλα πλέον είχαν κριθεί και το Μιλγουόκι γιόρταζε, μαζί του και όλη η Ελλάδα.

Δωδεκάλεπτα: 29-16, 42-47, 77-77, 105-98

As soon as the buzzer sounded!!! pic.twitter.com/LGK2Kt0VPH — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021

Πηγή: sport-fm.gr