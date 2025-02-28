Πρόστιμα σε ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό από την UEFA

Πρόστιμα για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό περιελάμβαναν οι αποφάσεις της Πειθαρχικής Επιτροπής της UEFA για τους αγώνες που έδωσαν στην 7η και 8η και αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα, στις δύο συνεδριάσεις που έκανε το σώμα στις 18 και 19 Φεβρουαρίου και δημοσιοποίησε το μεσημέρι της Παρασκευής (28/2), επέβαλλε συνολικό πρόστιμο 52.000 ευρώ στον «δικέφαλο του Βορρά» για το εντός έδρας παιχνίδι με τη Σλάβια Πράγας (2-0, 23/1, 7η αγωνιστική) και 9.000 ευρώ στους Πειραιώτες για το παιχνίδι της 8ης αγωνιστικής με την Καραμπάγκ στο «Γ. Καραϊσκάκης» (3-0, 30/1).

Ο ΠΑΟΚ τιμωρήθηκε με 32.000 ευρώ για μπλοκαρισμένους διαδρόμους στις θύρες του γηπέδου της Τούμπας (παράπτωμα για το οποίο ήταν υπότροπος) και με άλλες 20.000 ευρώ για μήνυμα σε πανό, μη συμβατό με αθλητικό γεγονός.

Ο Ολυμπιακός τιμωρήθηκε με 9.000 ευρώ για μπλοκαρισμένους διαδρόμους στις θύρες του «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ στο ίδιο παιχνίδι τιμωρήθηκε με 9.000 ευρώ και η Καραμπάγκ για απρεπή συμπεριφορά της ομάδας.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.