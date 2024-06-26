Προπονήθηκε και παίζει με Μπαχάμες ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, επίσκεψη Διαμαντίδη-Παπαλουκά

Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη τέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην προπόνηση της Τετάρτης. Ο Greek Freak ξεπέρασε τον πυρετό που τον κράτησε χθες μακριά από την Εθνική μπάσκετ και αναμένεται πάρει χρόνο συμμετοχής στο αυριανό τελευταίο φιλικό της ελληνικής ομάδας απέναντι στις Μπαχάμες, στο ΣΕΦ για το Acropolis Aegean (20:00).



Στα καλά νέα της ημέρας προστέθηκε και η επίσκεψη που έκαναν στα μέλη της Εθνικής ομάδας δύο θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, ο Δημήτρης Διαμαντίδης και ο Θοδωρής Παπαλουκάς. Μάλιστα μίλησαν στους παίκτες πριν την έναρξη της προπόνησης. «Έχετε πετύχει πολλά με τις ομάδες σας, είσαστε όλοι παίκτες εγνωσμένης αξίας και αξίζει η γενιά σας να χαρεί κάτι μεγάλο και με την Εθνική ομάδα, τη μοναδική που ενώνει όλους τους Έλληνες», είπαν μεταξύ άλλων ευχόμενοι καλή επιτυχία στο Προολυμπιακό Τουρνουά της επόμενης εβδομάδας στο ΣΕΦ (2-7 Ιουλίου).

