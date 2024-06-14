Ετοιμάζει βαλίτσες για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ο Έκι Πόνσε!

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο έγκυρος Σέζαρ Λουίς Μέρλο αλλά και ο Τομ Μπόγκερτ της αμερικανικής έκδοσης της «Athletic», ο Αργεντινός στράικερ αποχωρεί από την ΑΕΚ και θα συνεχίσει την καριέρα του στη Χιούστον Ντάιναμο. Μάλιστα, γίνεται λόγος για μεταγραφή-ρεκόρ, αφού θα αποτελέσει σύμφωνα με τα παραπάνω δημοσιεύματα την ακριβότερη κίνηση της ομάδας από το MLS.

🚨[EXCLUSIVO] Ezequiel Ponce es nuevo refuerzo de Houston Dynamo.

*️⃣El club le compró el pase al AEK en una transferencia récord y el argentino firmará un contrato a largo plazo.

🤝Con @tombogert pic.twitter.com/r3iWGS3cA6 — César Luis Merlo (@CLMerlo) June 13, 2024

Πρόκειται για επιβεβαίωση του ρεπορτάζ που μετέφερε νωρίτερα στο sportfm.gr ο Κώστας Νικολακόπουλος, ο οποίος ανέφερε στο κείμενό του ότι ο Πόνσε θα αγωνίζεται πλέον στο MLS, ενώ έκανε λόγο για μεταγραφή ύψους 5 εκατ. ευρώ και άλλα 3 εκατ. ευρώ σε μπόνους.

Κάτι που αρχικά είχε διαψευστεί από την ΑΕΚ, ενώ στη συνέχεια προχώρησαν και σε νέα διάψευση. Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα της Ένωσης ο 27χρονος στράικερ πέτυχε 16 γκολ σε 38 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Αξίζει να αναφερθεί πως η ακριβότερη αγορά στην ιστορία της Χιούστον Ντάιναμο είναι αυτή του Σεμπαστιάν Φερέιρα τον Ιανουάριο του 2022, πληρώνοντας το ποσό των 3,9 εκατ. ευρώ στην Λιμπερτάδ για να τον κάνει δικό της.

BREAKING: Houston Dynamo finalizing club-record deal to sign Argentine forward Ezequiel Ponce from AEK Athens, per sources.



Ponce, 27, had 16 goals in 1,895 minutes this season with AEK.



DP No. 9.



🤝👑 @CLMerlo https://t.co/CqoIrd5BKI — Tom Bogert (@tombogert) June 13, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.