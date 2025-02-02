Πολύ σκληρός για να πεθάνει ο Παναθηναϊκός του Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει μια κολοσσιαία ανατροπή χθες (01/02) κόντρα στον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ, όπου βρέθηκε πίσω στο σκορ 0-2. Και ενώ η ομάδα βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, έβγαλε για ακόμα μία φορά μέταλλο και χαρακτήρα πρωταθλητή. Με τις διορθωτικές κινήσεις του Ρουί Βιτόρια, κατάφερε να παίξει εξαιρετικό ποδόσφαιρο στο δεύτερο ημίχρονο και να ολοκληρώσει την ανατροπή με 3-2, χάρη στα τέρματα των Πελίστρι, Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη.

