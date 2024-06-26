Την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Χέρβο Κόλιανιν ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός.



Ο Κροάτης τεχνικός ανέλαβε το περασμένο καλοκαίρι τους «ερυθρόλευκους», με τους οποίους πανηγύρισε την κατάκτηση του νταμπλ, ενώ τους οδήγησε και στο Final Four του Len Champions League.



Η ανακοίνωση των «ερυθρόλευκων»:



«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Χέρβο Κόλιανιν. Ο Κροάτης προπονητής υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και παραμένει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας πόλο Ανδρών του συλλόγου».



Η δήλωση του Χέρβο Κόλιανιν: «Είναι μεγάλη χαρά, που θα συνεχίσω να δουλεύω με τον Ολυμπιακό. Είχαμε μια καλή σεζόν με την ομάδα, που θα μπορούσε να είχε τελειώσει τέλεια. Ελπίζουμε, η επόμενη σεζόν να είναι ακόμα καλύτερη, γιατί ο σύλλογος γιορτάζει τα 100 χρόνια του. Ξέρουμε, ότι στον Ολυμπιακό οι προσδοκίες είναι πάντα οι μεγαλύτερες και θα κάνουμε τα πάντα, για να είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν και όλες τις προκλήσεις που έρχονται».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.