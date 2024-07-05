Ποδόσφαιρο-Παναθηναϊκός: Έγιναν επαγγελματίες οι Νικολετόπουλος και Σπαθάρης

Το πρώτο τους επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, 3ετούς διάρκειας υπέγραψαν το πρωί της Παρασκευής (5/7) οι 19χρονοι Νίκος Νικολετόπουλος και Μάρκος Σπαθάρης.

Ο Νικολετόπουλος (αμυντικός) γεννήθηκε στην Αθήνα στις 10 Ιουνίου του 2005 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2012 στον ΑΟΝ Αργυρούπολης. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2014 και έκτοτε συμμετείχε στις ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ανέφερε: «Ευχαριστώ τον Παναθηναϊκό για την ευκαιρία που μου δίνει. Η υπογραφή του πρώτου μου επαγγελματικού με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο και εύχομαι να υπάρχει και ανάλογη συνέχεια».

Ο δε Σπαθάρης (μέσος) γεννήθηκε στην Αθήνα στις 16 Αυγούστου 2005 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2011 στον Ιάσωνα Ηλίου. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2013 και έκτοτε συμμετείχε στις ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών.

Λίγο μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου τόνισε: «Είμαι πολύ χαρούμενος για την υπογραφή του πρώτου συμβολαίου με τον Παναθηναϊκό και θα ήθελα να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο σύλλογος. Είναι ένα όνειρο για μένα που γίνεται πραγματικότητα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.