Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο πρώην πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), Ζακ Ρογκ.

Η ΔΟΕ ανακοίνωσε σήμερα, Κυριακή 29 Αυγούστου, τον θάνατό του χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

It is with great sadness that the International Olympic Committee (IOC) announces the passing of former IOC President Count Jacques Rogge. He was 79 years old. https://t.co/3bVyhbnBP3