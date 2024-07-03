Πέρασε πάνω από τους Δομινικανούς με «εξωγήινο» Γιάννη η Εθνική

Μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως είναι το φαβορί στο Προολυμπιακό Τουρνουά που φιλοξενεί στο «σπίτι» της έστειλε η Εθνική ομάδα νικώντας εμφατικά τη Δομινικανή Δημοκρατία με 109-82 στο κατάμεστο ΣΕΦ.

Σε… άγρια κατάσταση ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, δεν είχε αντίπαλο προσφέροντας ουσία και θέαμα με 32 πόντους χωρίς να χάσει σουτ (10/10 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 9/13 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 τάπα σε μόλις 18:10. Βασικοί συμπαραστάτες του οι καταπληκτικοί Τόμας Γουόκαπ με 17 πόντους και πολύ καλή δουλειά στην άμυνα, αλλά και Νικ Καλάθης με 12 πόντους, 11 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Την Πέμπτη στις 21:00 κόντρα στην Αίγυπτο σφραγίζει και… τυπικά την πρωτιά η ελληνική ομάδα, που νωρίτερα θα μάθει αντίπαλο στον ημιτελικό του Σαββάτου (17:30) από την έκβαση του αγώνα της Σλοβενίας με τη Νέα Ζηλανδία (υποψήφιες οι δυο τους αλλά και η Κροατία).

Το ματς

Γουόκαπ, Καλάθης, Παπανικολάου, Γ. Αντετοκούνμπο και Παπαγιάννης άρχισαν το ματς για την ελληνική ομάδα. Ο ομογενής γκαρντ με μια ασίστ στον Greek Freak και ένα λέι απ έδωσε από νωρίς τον τόνο (4-0) στην Εθνική, που έφτασε στο 10-15 με τον «εγκέφαλό» της να μετρά 4 πόντους και 3 ασίστ και τον σταρ των Μπακς άλλους 6 πόντους. Τα τρίποντα από Γουόκαπ και Παπανικολάου έφεραν τη διαφορά στο +8, 13-21, ενώ το αντιαθλητικό του Φελίς στον Κώστα Αντετοκούνμπο επέτρεψε στην «επίσημη αγαπημένη» να κλείσει το δεκάλεπτο με την πρώτη διψήφια διαφορά στο ματς.

Ο Giannis τρόμαξε τη… χώρα όταν ο Τολιόπουλος προσγειώθηκε στο αριστερό του γόνατο και τον έριξε στο παρκέ, αλλά σα να μη συνέβαινε τίποτα, με ένα προσωπικό καλάθι και μια ασίστ στον Μήτογλου στον αιφνιδιασμό οδήγησε την Ελλάδα στο 33-20 και λίγο αργότερα στο 36-27.

Τα τρίποντα των Φελίς και Ντουάρτε σηματοδότησαν την αντίδραση των Δομινικανών (27-36), ωστόσο η Εθνική-παρά τις ανάσες στον ηγέτη της-βρήκε άμεσα τις απαντήσεις από Τολιόπουλο, Χαραλαμπόπουλο και Παπαγιάννη και έφτασε στο 51-37. Μάλιστα, με ένα buzzer beater μακρινό τρίποντο του Καλάθη και ένα alley oop του Παπαγιάννη πήγε στα αποδυτήρια με τη μεγαλύτερη διαφορά στο ματς, 56-41. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη είχε εκπληκτικά νούμερο στο πρώτο αυτό μέρος, με 14/18 δίποντα, 7/15 τρίποντα και 16 ασίστ για μόλις 5 λάθη.

Ένα (ακόμη) καλάθι κι ένα τρίποντο του Greek Freak εκτόξευσαν την Εθνική ομάδα στο 61-41 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Φελίς και Λις ανέβασαν τον αριθμό των τριπόντων των αντιπάλων στα επτά και… υπενθύμισαν σε όλους πως το παιχνίδι δεν τελείωσε (47-61). Το show-time του Αντετοκούνμπο δεν είχε… σταματημό, με ένα εντυπωσιακό μπλοκ που κατέληξε σε αιφνιδιασμό του ίδιου για το 67-49.

Τα τρίποντα, ωστόσο, εξακολουθούσαν να κρατούν… όρθιους τους Δομινικανούς, που εκτελώντας 10/21 πλησίασαν στους έντεκα, 58-69. Η Εθνική όμως δεν πήγε πίσω, καθώς απάντησε με το ίδιο νόμισμα και έφτασε στο 75-58 με «βόμβες» από Γουόκαπ και Μήτογλου φτάνοντας τα 10/20 τρίποντα! Οι παίκτες του Τσε Γκαρσία ροκάνισαν τη διαφορά ξανά στους δέκα (75-65), όμως ο «καυτός» Γουόκαπ φρόντισε με ένα προσωπικό 5-0 να ολοκληρώσει το δεκάλεπτο στο 80-65.

Με τη νίκη ουσιαστικά εξασφαλισμένη, οι Έλληνες διεθνείς δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι σκαρφαλώνοντας στο +21 (88-67) επτάμισι λεπτά πριν το τέλος. Ο Γιάννης αποχώρησε οριστικά από το ματς με 4:40 να απομένουν έχοντας 32 πόντους και με το ματς το 95-72. Ο κόουτς Σπανούλης έριξε στη μάχη και τον Μωραΐτη δίνοντας ανάσες στους «βασικούς» και η Εθνική έβαλε το κερασάκι στην τούρτα φτάνοντας σε κατοστάρα με τρίποντο του Τολιόπουλου για το 101-77, 2:26 πριν το τέλος.

