Μετά τον Μαντί Καμαρά ο ΠΑΟΚ προχωρά και σε άλλα μεταγραφικά θέματα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Θεσσαλονίκη ο Δικέφαλος του Βορρά έχει έρθει σε συμφωνία με τον Σβαμπ για την ανανέωση του συμβολαίου του.

Ο Αυστριακός είπε το «ναι» στην πρόταση που του έκανε η ΠΑΕ για την υπογραφή μίας νέας συνεργασίας με διάρκεια έναν χρόνο. Αναμένεται και αυτός να είναι στη Θεσσαλονίκη στις 19 Ιουνίου, όπως και ο Καμαρά, για να υπογράψει και να ξεκινήσει από την Πέμπτη την προετοιμασία για τη νέα σεζόν.

Παίκτης του ΠΑΟΚ πρέπει να θεωρείται και ο Θυμιάνης καθώς ο 23χρονος αμυντικός συμφώνησε και θα υπογράψει για τρία χρόνια.

Αντίθετα, τα πράγματα φαίνεται να κολλάνε, προς στιγμήν ενδεχομένως στην περίπτωση του Κεντζιόρα. Ο Δικέφαλος του Βορρά έχει συμφωνήσει με τον παίκτη, ωστόσο η Ντιναμό Κιέβου ξαφνικά αξιώνει κάποια χρήματα.

Η ελληνική ομάδα έχει ενημερώσει τον παίκτη ότι προτίθεται να καλύψει αυτή το ποσό που αφορά κάποια χρήματα, περίπου 200.000 ευρώ που αφορούν οφειλές της Ντιναμό σε αυτόν, αλλά όμως όχι και να δώσει τα χρήματα που αξιώνει ξαφνικά η ουκρανική ομάδα.

Από τον ΠΑΟΚ ενημέρωσαν τον Κεντζιόρα ότι θα πρέπει να βρει ο ίδιος λύση στο πρόβλημα αυτό για να προχωρήσει προς την ολοκλήρωση του το deal, εκτιμώντας ότι θα βρεθεί λύση. Αν ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συμβεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα τότε θα αναζητηθεί άλλη επιλογή παίκτη για το κέντρο της άμυνας.

