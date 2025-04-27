ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Οι σκέψεις του Βιτόρια για το αριστερό άκρο της άμυνας

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα για την 4η αγωνιστική των playoffs. Το «τριφύλλι» ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι. Στόχος είναι το πρώτο «διπλό» του 2025. Αν το πετύχουν, θα γίνουν το φαβορί για την 2η θέση. Όπως ενημέρωσε και η ΠΑΕ στην προπόνηση του Σαββάτου οι Κώτσιρας και Σένκεφελντ ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα ακόμα.

Παράλληλα, ο Φίλιπ Μλαντένοβιτς δεν έχει το δικαίωμα να βοηθήσει την ομάδα του καθώς έχει συμπληρώσει κάρτες. Παρόλα αυτά, ο Βιτόρια τεχνικός δεν αποκαλύπτει τι θα γίνει με τον αντικαταστάτη του Σέρβου.

