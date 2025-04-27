ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός: Μπρα-ντε-φερ με φόντο τη 2η θέση

Σούπερ ματς στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί στις 20:00 (Novasports Prime, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) τον Παναθηναϊκό στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των playoffs της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου ξεκίνησε δυνατά στο μίνι πρωτάθλημα, κάνοντας το 2/2 με τις νίκες κόντρα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό, αλλά την 3η αγωνιστική της κόπηκε η φόρα. Τόσο με την ήττα με 3-1 από τον Παναθηναϊκό, όσο και λόγω της συνολικής εικόνας που παρουσίασε στο ΟΑΚΑ.

Παραμένει ολοζώντανη για την κατάληψη της 2ης θέσης, αλλά για να συνεχίσει να έχει ρεαλιστικές ελπίδες θα πρέπει να πάρει τη νίκη κόντρα στους «πράσινους», αφού η κλεψύδρα αδειάζει σιγά-σιγά. Ο ΠΑΟΚ είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια να παίρνει κάποιες μεγάλες νίκες κόντρα στο «τριφύλλι», αλλά φέτος σε τρία ματς δεν τα έχει καταφέρει απέναντί του.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου, όπως συνηθίζει το τελευταίο διάστημα, δεν ανακοίνωσε αποστολή για το ματς μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, με την προπόνηση που έγινε στη Νέα Μεσημβρία. Εκτός είναι πάντως ο τιμωρημένος Οζντόεφ και ο ανέτοιμος Ντεσπόντοφ, ενώ επιστρέφει ο Καμαρά που εξέτισε.

Ο Παναθηναϊκός θέλει να επενδύσει στην ψυχολογία που έχει χτίσει με τις δύο διαδοχικές νίκες (3-1 την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ), αλλά και να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι έχει το πάνω χέρι. Οπότε και η ισοπαλία πιθανόν να μην είναι κακό αποτέλεσμα. Σίγουρα δεν θα είναι σε σχέση με τον «δικέφαλο», αφού θα τον κρατήσει στο -4, ενώ εφόσον δεν νικήσει η ΑΕΚ τον Ολυμπιακό θα του κάνει γενικότερα το «Χ». Επιπλέον, θέλει να επενδύσει και πάνω στο σερί που έχει κόντρα στον συγκεκριμένο αντίπαλο τη φετινή σεζόν η ομάδα του Ρουί Βιτόρια. Ασφαλώς πρέπει να δείξει καλύτερο πρόσωπο και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σχέση με τα παιχνίδια που κάνει μακριά από το ΟΑΚΑ το «τριφύλλι».

«Δεν θα πρέπει, επίσης, να ξεχνάμε πως είναι μία ομάδα που προερχόταν από δύο σερί νίκες στα playoffs, θεωρητικά ήταν σε μία πάρα πολύ καλή κατάσταση, όμως εμείς καταφέραμε να εκμεταλλευτούμε τα λάθη που έκανε. Αυτήν τη στιγμή και εμείς έχουμε δύο νίκες στα playoffs όπως και ο αντίπαλός μας, οπότε θα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Θεωρώ πως είναι πολύ διαφορετικός κάθε αγώνας, οπότε δεν θα έλεγα πως το αποτέλεσμα ή η εμφάνιση του πρώτου αγώνα θα έχει κάποια σημασία ως προς τον αγώνα που έρχεται», ανέφερε ο Ρουί Βιτόρια.

Ο Πορτογάλος τεχνικός δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Μλαντένοβιτς, καθώς είναι τιμωρημένος, αλλά και ο Μπακασέτας, παρότι έχει επιστρέψει στις προπονήσεις, ενώ εκτός είναι επίσης Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Φικάι και Νίκας. Αντιθέτως, πήρε μαζί του τον Μάγκνουσον. Σε αυτήν την κίνηση παίζει ρόλο και το γεγονός ότι υπάρχει διαθέσιμος μόνο ο Μαξ για τη θέση του αριστερού μπακ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Πάλμερ- Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μάγκνουσον, Σιώπης, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Αράο.

Η ιστορία:

76 ματς

39 νίκες ΠΑΟΚ

17 ισοπαλίες

22 νίκες Παναθηναϊκός

Γκολ 112-74

Πιθανές ενδεκάδες

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι – Ότο, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα - Καμαρά, Μεϊτέ – Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον - Τσάλοφ

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι - Βαγιαννίδης, Γεντβάι, Ίνγκασον, Μαξ – Σιώπης, Μαξίμοβιτς, Ουναΐ - Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι

Διαιτητής: Χαρμ Όσμερς (Γερμανία)

Βοηθοί: Ντομινίκ Σάαλ, Στέφαν Λουπ (Γερμανία)

4ος Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

VAR: Γιόχαν Πφάιφερ (Γερμανίας)

AVAR: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών)

