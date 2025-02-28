Οι συγκεντρώσεις ανά την χώρα σήμερα, προκειμένου ο κόσμος να διαδηλώσει για το τραγικό δυστύχημα και τους 57 ανθρώπους που χάθηκαν στα Τέμπη, είναι ήδη σε εξέλιξη,

Με τον ΠΑΟΚ να τοποθετείται, με ένα μήνυμα στα social media της ομάδας, συμπαραστεκόμενος στις οικογένειες των θυμάτων!

«Η καρδιά της χώρας έχει μια ανοιχτή πληγή εδώ και δυο χρόνια που άνοιξε και αυτή στα «καταραμένα» Τέμπη. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί και συμπαρίσταται στις οικογένειες των 57 ανθρώπων που έχασαν άδικα τη ζωή τους. Θα τους θυμόμαστε για πάντα και ενώνουμε τη φωνή μας με αυτή των δικών τους ανθρώπων», ανέφερε η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ.

Η καρδιά της χώρας έχει μια ανοιχτή πληγή εδώ και δυο χρόνια που άνοιξε και αυτή στα «καταραμένα» Τέμπη. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί και συμπαρίσταται στις οικογένειες των 57 ανθρώπων που έχασαν άδικα τη ζωή τους. Θα τους θυμόμαστε για πάντα και ενώνουμε τη φωνή μας με αυτή των… pic.twitter.com/JE8LdiHKPr — PAOK FC (@PAOK_FC) February 28, 2025

