Πάνω από 10 χιλιάδες φίλοι του Παναθηναϊκού στην ανοικτή προπόνηση στο ΟΑΚΑ

Στη μία το μεσημέρι δόθηκε το ραντεβού μεταξύ των φίλων του Παναθηναϊκού και της ομάδας του Εργκίν Αταμάν, ενόψει του game 3 με την Εφές στην Τουρκία για τα playoffs της Euroleague.

Από νωρίς το πρωί οπαδοί του «τριφυλλιού» είχαν βρεθεί έξω από το κλειστό του ΟΑΚΑ, φωνάζοντας συνθήματα της ομάδας, ενώ λίγο πριν τις 13:00 άνοιξαν οι πόρτες για την είσοδο του κόσμου και ήδη ξεκινήσει η «προπόνηση-γιορτή», όπως την είχε χαρακτηρίσει η ΚΑΕ στο κάλεσμά της.

Μεταξύ άλλων, φώναξαν συνθήματα για πρόκριση στην Κωνσταντινούπολη, το γνωστό «MVP-MVP» για τον Ναν και κάποια συνθήματα κατά της Ευρωλίγκας.

