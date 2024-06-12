Να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας στο ΣΕΦ για τον σημερινό τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ζήτησε ο Παναθηναϊκός από τις αρμόδιες επιτροπές.
Οι πράσινοι προχώρησαν στην κίνηση αυτή, κάνοντας αναφορά στα όσα τονίζει σε ανακοίνωση της η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.
Οι πράσινοι -μεταξύ άλλων- επισημαίνουν ότι η ανακοίνωση των Πειραιωτών είναι πειθαρχικά ελεγκτέα τονίζοντας ότι εμπεριέχει απειλητικό τόνο τόσο προς τα μέλη του Παναθηναϊκού AKTOR, του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αλλά και προς των διαιτητών της αναμέτρησης.
Ο Παναθηναϊκός για όλα τα παραπάνω απευθύνθηκε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, ενώ την σχετική επιστολή την κοινοποίησε και στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, τη ΔΕΑΒ, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς.
Σε αυτή οι πράσινοι επισημαίνουν ότι πρέπει ληφθούν έκτακτα και αυστηρότερα μέτρα για τον σημερινό αγώνα, για να διασφαλισθεί η άφιξη, παραμονή και αποχώρηση της αποστολής της ομάδας και των μελών της, ενώ ζητούν και την παρουσία δύο Εισαγγελέων στο γήπεδο.
Πηγή: sport-fm.gr
