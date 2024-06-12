Να αυξηθούν τα μέτρα ασφαλείας στο ΣΕΦ για τον σημερινό τέταρτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ζήτησε ο Παναθηναϊκός από τις αρμόδιες επιτροπές.



Οι πράσινοι προχώρησαν στην κίνηση αυτή, κάνοντας αναφορά στα όσα τονίζει σε ανακοίνωση της η ερυθρόλευκη ΚΑΕ.

Οι πράσινοι -μεταξύ άλλων- επισημαίνουν ότι η ανακοίνωση των Πειραιωτών είναιτονίζοντας ότι εμπεριέχειτόσο προς τα μέλη του, τουαλλά και προς τωντης αναμέτρησης.για όλα τα παραπάνω απευθύνθηκε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη,, τον αναπληρωτή υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,, ενώ την σχετική επιστολή την κοινοποίησε και στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, τη ΔΕΑΒ, την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιώς.Σε αυτή οι πράσινοι επισημαίνουν ότι, για να διασφαλισθεί η άφιξη, παραμονή και αποχώρηση της αποστολής της ομάδας και των μελών της, ενώ ζητούν και την παρουσίαστο γήπεδο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.