Παναθηναϊκός: Τι κάνει στην έδρα του μετά από ήττα στην επαρχία

Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε εκτός έδρας τη Λαμία για την 24η αγωνιστική της Super League και γνώρισε την ήττα με 3-1. Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια δεν κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της και πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη… Με αποτέλεσμα να φύγει χωρίς βαθμό από το γήπεδο. Η απώλεια αυτή δημιουργεί πίεση στο “Τριφύλλι“, καθώς χάνει πολύτιμο έδαφος στη μάχη του πρωταθλήματος.

Τι κάνει στην έδρα του μετά από ήττες στην επαρχία

Ο Παναθηναϊκός, όμως, όταν χάνει εκτός έδρας από ομάδες της περιφέρειας, και στη συνέχεια παίζει στην έδρα του, συνήθως αντιδρά δυναμικά. Οι τρεις πιο πρόσφατες ήττες του στην επαρχία δείχνουν αυτό το μοτίβο, αφού σε όλες τις περιπτώσεις κατόρθωσε να κερδίσει το αμέσως επόμενο παιχνίδι μπροστά στο κοινό του.

