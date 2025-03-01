Παναθηναϊκός: Τι κάνει όταν παίζει χωρίς τον Βαγιαννίδη

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει σήμερα (1/3/2025) τον Παναιτωλικό για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ένα κρίσιμο παιχνίδι για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Οι παίκτες του Ρουί Βιτόρια θέλουν τη νίκη, όχι μόνο για τη βαθμολογία, αλλά και για την ψυχολογία τους. Καθώς το επόμενο μεγάλο ραντεβού τους είναι με τη Φιορεντίνα για το Conference League.

