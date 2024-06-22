Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Τα προφίλ των αντιπάλων ομάδων στα φιλικά προετοιμασίας

Οριστικοποιήθηκαν τα φιλικά της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στην Αυστρία. Δείτε τα προφίλ των αντιπάλων  

Παναθηναϊκός: Τα προφίλ των αντιπάλων ομάδων στα φιλικά προετοιμασίας

Ο Παναθηναϊκός από αύριο και για τις επόμενες 15 μέρες θα βρίσκεται στην Αυστρία για το βασικό της στάδιο της προετοιμασίας. Η πράσινη ΠΑΕ γνωστοποίησε τα τρία φιλικά που θα δώσει η ομάδα κατά την παραμονή της στην Αυστρία. Πάμε να δούμε τα προφίλ των αντιπάλων: 

Η VU Haus im Ennstal είναι μια αυστριακή ποδοσφαιρική ομάδα με έδρα την πόλη Haus im Ennstal. Η ομάδα συμμετέχει σε τοπικές κατηγορίες της Αυστρίας και έχει σημαντική παρουσία στην περιοχή της Στυρίας. Η ομάδα αναμένεται να συνεχίσει την προσπάθειά της για διάκριση στις τοπικές κατηγορίες, με στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη νέων ταλέντων.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: ΠΑΟ Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark