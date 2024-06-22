Παναθηναϊκός: Τα προφίλ των αντιπάλων ομάδων στα φιλικά προετοιμασίας

Ο Παναθηναϊκός από αύριο και για τις επόμενες 15 μέρες θα βρίσκεται στην Αυστρία για το βασικό της στάδιο της προετοιμασίας. Η πράσινη ΠΑΕ γνωστοποίησε τα τρία φιλικά που θα δώσει η ομάδα κατά την παραμονή της στην Αυστρία. Πάμε να δούμε τα προφίλ των αντιπάλων:

Η VU Haus im Ennstal είναι μια αυστριακή ποδοσφαιρική ομάδα με έδρα την πόλη Haus im Ennstal. Η ομάδα συμμετέχει σε τοπικές κατηγορίες της Αυστρίας και έχει σημαντική παρουσία στην περιοχή της Στυρίας. Η ομάδα αναμένεται να συνεχίσει την προσπάθειά της για διάκριση στις τοπικές κατηγορίες, με στόχο την προώθηση και την ανάπτυξη νέων ταλέντων.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.