Παναθηναϊκός: Τα 3 διλήμματα του Βιτόρια για την εντεκάδα

Ο Ρουί Βιτόρια καταστρώνει τα πλάνα του για το μεγάλο παιχνίδι της Κυριακής με αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Ο Πορτογάλος προπονητής ”ζυγίζει” όλες τις καταστάσεις και σιγά σιγά καταλήγει στους 11 ”εκλεκτούς” που θα ξεκινήσουν στο Φάληρο.

Αρχικά κάτω από τα δοκάρια θα παραμείνει ο Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι. Ενώ στην άμυνα θα κρατήσουν την θέση τους οι Γιώργος Βαγιαννίδης, Φίλιπ Μλαντένοβιτς και Ίνγκι Ίνγκασον. Και κάπου εδώ έρχεται το πρώτο δίλλημα για τον κόουτς, το οποίο αφορά φυσικά τον παρτενέρ του Ισλανδού κεντρικού αμυντικού.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.