Στον Παναθηναϊκό και τη νέα αγωνιστική περίοδο η Μάρετ Γκρόθες.



Το «τριφύλλι» ανακοίνωσε την Τετάρτη (26/06) την επέκταση της συνεργασίας του με την Ολλανδέζα ακραία, που υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως το 2025.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

«Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Maret Grothues για την αγωνιστική σεζόν 2024-2025 για το γυναικείο τμήμα βόλεϊ.Σε μια ακόμα σπουδαία ανανέωση προχώρησαν οι πρωταθλήτριες Ελλάδας αφού διατήρησαν στο ρόστερ τη Maret Grothues διατηρώντας έτσι ένα από τα πολύ σημαντικά κομμάτια του πράσινου παζλ.Η Ολλανδέζα ακραία έπαιξε καθοριστικό ρόλο τη χρονιά που πέρασε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο «τριφύλλι» για μια ακόμα σεζόν.Σε δήλωσή της στο pao1908.com ανέφερε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που για ακόμη μια σεζόν θα αγωνίζομαι με το τριφύλλι στην καρδιά. Αυτή θα είναι η τέταρτη χρονιά μου στον Παναθηναϊκό. Ανυπομονώ για τη νέα σεζόν και για να παίξουμε ξανά για τους φιλάθλους μας και για όσους έχουν «πράσινη» καρδιά!».

