Παναθηναϊκός: Σήμερα οι εξετάσεις του Ιωαννίδη

Σε εξετάσεις στον ώμο θα υποβληθεί σήμερα ο Φώτης Ιωαννίδης, προκειμένου να υπάρχει πιο ξεκάθαρη εικόνα για την πορεία της αποθεραπείας του μετά την κάκωση που υπέστη στο φιλικό της Ελλάδας με την Γερμανία στις 7 Ιουνίου.

Από τα αποτελέσματα θα κριθεί αν ο 24χρονος φορ θα ταξιδέψει στο Σλάντμινγκ για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού ή αν θα παραμείνει στην Αθήνα για να συνεχίσει τη θεραπεία και την ενδυνάμωση που κάνει. Ο Ντιέγκο Αλόνσο έχει μιλήσει με τον αρχηγό του «τριφυλλιού» και τον υπολογίζει για τα παιχνίδια των προκριματικών του Europa League στις 25 Ιουλίου. Αυτό είναι και το βασικό ζητούμενο για τους «πράσινους», να είναι διαθέσιμος ο Ιωαννίδης όταν θα αρχίσουν τα προκριματικά της Ευρώπης.

Στο μεταξύ, σήμερα αναμένονται στην Αυστρία οι Τάσος Μπακασέτας, Γιάννης Κώτσιρας και Δημήτρης Λημνιός, που είχαν πάρει έξτρα άδεια λόγω της παρουσίας τους στα φιλικά της Εθνικής ομάδας στις αρχές του μήνα. Όσο για τον Τζορτζ Μπάλντοκ, θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία όταν λήξει και τυπικά το συμβόλαιό του με την Σέφιλντ Γιουνάιτεντ.

