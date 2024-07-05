Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Φροντιστήριο Αλόνσο με «belissimo, positions, vamos» και αεράτα κοντρόλ Τζαβέλλα

Aκούστε και διαβάστε για την πρωινή προπόνηση του Παναθηναϊκού στην προτελευταία ημέρα στην Αυστρία- Δείτε τα κοντρόλ των Τζαβέλλα και Αλόνσο

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την προ τελευταία του προπόνηση στο Σλάτμινγκ καθώς υπάρχει και απογευματινή προπόνηση και μετέπειτα η ομάδα θα αναχωρήσει για το Σάλτσμπουργκ, όπου εκεί θα δώσει και ένα φιλικό, αυτό με την Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ.

Μετά το φιλικό οι “πράσινοι” θα έρθουν ξανά πίσω στη βάση τους με πτήσεις τσάρτερ όπου θα συνεχίσουν την προετοιμασία στην Αθήνα. Η απογευματινή προπόνηση αναβλήθηκε, προκειμένου να δείξει στους παίκτες βίντεο. 

Περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: skai.gr

