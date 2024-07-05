Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε την προ τελευταία του προπόνηση στο Σλάτμινγκ καθώς υπάρχει και απογευματινή προπόνηση και μετέπειτα η ομάδα θα αναχωρήσει για το Σάλτσμπουργκ, όπου εκεί θα δώσει και ένα φιλικό, αυτό με την Άιντραχτ Μπραουνσβάιγκ.

Μετά το φιλικό οι “πράσινοι” θα έρθουν ξανά πίσω στη βάση τους με πτήσεις τσάρτερ όπου θα συνεχίσουν την προετοιμασία στην Αθήνα. Η απογευματινή προπόνηση αναβλήθηκε, προκειμένου να δείξει στους παίκτες βίντεο.

