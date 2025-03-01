Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός απόψε στο ΟΑΚΑ: Στόχος το come back στις νίκες

Το ματς που κλείνει το αποψινό πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, με τον Παναθηναϊκό να αντιμετωπίζει τον Παναιτωλικό στις 20:00 (Cosmote Sport 1 & bwinΣΠΟΡ FM 94,6).

Οι «πράσινοι» προέρχονται από την απροσδόκητη ήττα στη Λαμία και βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη για άμεση επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα, προκειμένου να παραμείνουν στην τριάδα και να εκμεταλλευτούν την οποιαδήποτε βαθμολογική απώλεια που θα προκύψει για ΑΕΚ και/ή Ολυμπιακό στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ομάδα του Ρούι Βιτόρια μετρά τέσσερις συνεχόμενες εντός έδρας νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και πέντε όσον αφορά αγώνες πρωταθλήματος, ενώ είναι αήττητη στο γήπεδό της για τη Σούπερ Λίγκα από την πρεμιέρα.

Οι φιλοξενούμενοι από τη μεριά τους, είδαν το νικηφόρο σερί δύο αγώνων να σπάει την προηγούμενη εβδομάδα στο «Κλ. Βικελίδης» και υποχώρησαν στην όγδοη θέση της βαθμολογίας, με αποτέλεσμα να βρίσκονται μόλις στο +1 από τον Ατρόμητο και να κινδυνεύουν να μείνουν εκτός playoffs 5-8.

Όσον αφορά στα αγωνιστικά, το «τριφύλλι» δεν έχει διαθέσιμους τους Βαγιαννίδη, Μπακασέτα, Πάλμερ-Μπράουν, Πελίστρι και Γέντβαϊ, ενώ ο Γιάννης Πετράκης πορεύεται δίχως τους Λαχούντ, Μλάντεν και Λομόνακο.

Οι αποστολές

Παναθηναϊκός: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Μαξ, Σένκεφελντ, Ζέκα, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Λημνιός, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Νίκας, Αράο

Παναιτωλικός: Αγαπάκης, Αποστολόπουλος, Μπακάκης, Μπελεβώνης, Μπουζούκης, Τσάβες, Ντίας, Κοντούρης, Λιάβας, Λουΐς, Μαϊντέβατς, Μάνος, Μαυρίας, Νικολάου, Παντελάκης, Παρδαλός, Πέρες, Ρόα, Σιέλης, Στάγιτς, Τετέι

Οι πιθανές ενδεκάδες

Παναθηναϊκός (Ρ. Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Ουναΐ, Σιώπης, Τσέριν, Τετέ, Τζούριτσιτς, Ιωαννίδης

Παναιτωλικός (Γ. Πετράκης): Τσάβες, Σιέλης, Παντελάκης, Στάγιτς, Μαυρίας, Λιάβας, Πέρες, Μπουζούκης, Νικολάου, Ντίας, Μαϊντέβατς

Διαιτητής: Βεργέτης

Βοηθοί: Δημητριάδης, Στεφανής

4ος: Τομαράς

VAR: Ζαμπαλάς, Πουλικίδης

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.