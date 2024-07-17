Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παναθηναϊκός: Οι πρώτοι του Τριφυλλιού ανά στατιστική κατηγορία

Ποιοι ήταν αυτοί που κυριάρχησαν για τον Παναθηναϊκό σε πόντους, ριμπάουντ, ασίστ και κλεψίματα στην περσινή Euroleague;

Παναθηναϊκός: Οι πρώτοι του Τριφυλλιού ανά στατιστική κατηγορία

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν από το μηδέν και έχτισαν μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Κατάφεραν να πάρουν το τρόπαιο της Euroleague αφού κυριάρχησαν στο Final Four απέναντι στη Φενερμπαχτσέ και έπειτα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Εργκίν Αταμάν ήταν ο «μαέστρος» στην ορχήστρα του Τριφυλλιού αλλά είχε παίκτες οι οποίοι μπόρεσαν να πρωταγωνιστήσουν.

Διαβάστε αναλυτικά στο paopantou.gr 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Παναθηναϊκός Euroleague
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark