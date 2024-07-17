Παναθηναϊκός: Οι πρώτοι του Τριφυλλιού ανά στατιστική κατηγορία

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν από το μηδέν και έχτισαν μία από τις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Κατάφεραν να πάρουν το τρόπαιο της Euroleague αφού κυριάρχησαν στο Final Four απέναντι στη Φενερμπαχτσέ και έπειτα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Εργκίν Αταμάν ήταν ο «μαέστρος» στην ορχήστρα του Τριφυλλιού αλλά είχε παίκτες οι οποίοι μπόρεσαν να πρωταγωνιστήσουν.

