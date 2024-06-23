Η διαπραγμάτευση του Παναθηναϊκού με την Σπέτσια για την αγορά του Μπατλομιέι Ντραγκόφσκι, πάνω σε διαφορετική «βάση» σε σχέση με την οψιόν των 3,5 εκατ. ευρώ (συν 500.000 ευρώ μπόνους) που είχε μπει στη συμφωνία του περασμένου Ιανουαρίου πέρασε από πολλά στάδια, ωστόσο, πλέον υπάρχει συμφωνία σε όλους τους όρους.

Η δε επιστροφή του αθλητικού διευθυντή της ιταλικής ομάδας, Εντουάρντο Μασία στην ιταλική πόλη, θα ολοκληρώσει την όλη διαδικασία, προκειμένου ο διεθνής Πολωνός γκολκίπερ να επιστρέψει στους «πράσινους» με μόνιμη μεταγραφή. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από την Ιταλία, το deal ανάμεσα στα δύο κλαμπ θα «κλειδώσει» σε ένα ποσό που θα φτάσει το 1.750.000 ευρώ, συν μπόνους συμμετοχών και στόχων ύψους 250.000 ευρώ.

Ο δε «Ντράγκο» θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους «πράσινους», έχοντας ετήσιες απολαβές 900.000 ευρώ συν μπόνους. Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως στην όλη συμφωνία δεν θα συμπεριληφθεί εντέλει ποσοστό μεταπώλησης του Ντραγκόφσκι, κάτι που ο Παναθηναϊκός ήθελε απ' την πρώτη στιγμή.

Ο διεθνής Πολωνός γκολκίπερ βρίσκεται στην πατρίδα του και περιμένει το «πράσινο φως» για να ενταχθεί και πάλι στο «τριφύλλι». Είναι πολύ πιθανό δε, απ' την Πολωνία να ταξιδέψει απευθείας στο Σλάντμινγκ της Αυστρίας όπου πραγματοποιεί ο Παναθηναϊκός το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και να περάσει εκεί από ιατρικά και εργομετρικά τεστ.

Στην Ιταλία μάλιστα, η ιστοσελίδα «spezia1906.com» ανέφερε πως ο Ντραγκόφσκι θα ενσωματωθεί με την υπόλοιπη ομάδα ως την Τετάρτη (26/6). Αναλυτικά το ιταλικό δημοσίευμα ανέφερε: «Κάτι λείπει για να επισημοποιηθεί η συμφωνία, που στην πραγματικότητα δεν ήταν το δικαίωμα εξαγοράς (σ.σ. η ρήτρα δηλαδή) αλλά μια νέα διαπραγμάτευση, που μπορεί να έχει τελειώσει αύριο.

Είναι πιθανό ο Ντραγκόφσκι να μπορεί να ενσωματωθεί στην ομάδα μέχρι το τέλος της εβδομάδας, υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή, Ντιέγκο Αλόνσο. Οι «πράσινοι» ξεκινούν την σεζόν με τα προκριματικά του Europa League κόντρα σε Πλόβντιβ ή Μάριμπορ στις 25 Ιουλίου. Αυτή την στιγμή, ο τερματοφύλακας περιμένει απλώς ένα σήμα από την Σπέτσια και θα μπορούσε να ενταχθεί στον Παναθηναϊκό και την Τετάρτη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

