Παναθηναϊκός: Ο «maestro» στην… ορχήστρα του Αταμάν

Ο αρχηγός του Τριφυλλιού το περασμένο καλοκαίρι πήρε την απόφαση να αφήσει τον Ολυμπιακό για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Μερικούς μήνες μετά, όλοι κατάλαβαν ότι ο Κώστας Σλούκας δικαιώθηκε πλήρως όταν αποφάσισε να φορέσει τα πράσινα.

Άλλωστε μετά τον κερδισμένο τελικό της Euroleague είχε αναρωτηθεί αν έχει υπάρξει καλύτερη μπασκετική ιστορία από τη δική του.

Πέρα από το ευρωπαϊκό όμως, το κερασάκι… στην τούρτα μπήκε στο πρωτάθλημα.

Πηγή: skai.gr

