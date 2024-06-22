Παναθηναϊκός: Η εντυπωσιακή χρονιά του Λεσόρ και οι προοπτικές για το μέλλον

Ο Ματίας Λεσόρ εντυπωσίασε τη φετινή σεζόν στην Ευρωλίγκα, παίζοντας σχεδόν «μόνος» στη θέση του σέντερ. Η απουσία εμπειρίας των υπόλοιπων ψηλών στην ομάδα τον ανάγκασε να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και να παραμείνει στο παρκέ για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Παρά την αυξημένη κόπωση, ο Λεσόρ απέδειξε την αξία του και κατάφερε να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις, προσφέροντας σταθερά υψηλές αποδόσεις.

