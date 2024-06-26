Παναθηναϊκός: Έμφαση στην ανάπτυξη παιχνιδιού και στα τελειώματα

Με μία πρωινή προπόνηση συνέχισε την προετοιμασία του στο Σλάντμινγκ της Αυστρίας ο Παναθηναϊκός.



Ο Ντιέγκο Αλόνσο έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη παιχνιδιού και στα τελειώματα, ενώ το πρώτο μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Χόρντουρ Μάγκνουσον και Έρικ Πάλμερ Μπράουν, που στη συνέχεια έκαναν ατομικό.



Υπενθυμίζουμε πως μετά την πρωινή προπόνηση, έχει προγραμματιστεί από τον Ουρουγουανό τεχνικό οι ποδοσφαιριστές του «τριφυλλιού» να πάνε για ράφτινγκ. Τις επόμενες ημέρες και κατά την παραμονή της ομάδας στην πόλη της Αυστρίας αναμένονται περισσότερες δραστηριότητες. Όπως βόλτα με τελεφερίκ στο βουνό, paintball και άλλα activities, τα οποία θα βοηθήσουν άπαντες να καθαρίσουν στο μυαλό τους και να «απογαλακτιστούν» από τα της προετοιμασίας.



Αναλυτικά το σχετικό Δελτίο Τύπου:



«Πρωινή προπόνηση περιλάμβανε το πρόγραμμα της τέταρτης ημέρας προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στο Σλάντμινγκ της Αυστρίας. Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με ασκήσεις φυσικής κατάστασης, συνέχισαν με ανάπτυξη παιχνιδιού, διπλό στα 3/4 του γηπέδου και ολοκλήρωσαν με εξάσκηση στα τελειώματα. Το πρώτο μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Μάγκνουσον, Πάλμερ – Μπράουν, προτού συνεχίσουν με ατομικό».

