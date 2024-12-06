Παναθηναϊκός: Αποφασισμένος για διπλό κόντρα σε Αστέρα και παράδοση

Μέχρι το 2023, οι “πράσινοι” δεν είχαν καταφέρει να κερδίσουν στην Τρίπολη από το 2017, όταν είχαν επικρατήσει με το εντυπωσιακό 5-0. Αυτή η αρνητική παράδοση έσπασε στις 28 Σεπτεμβρίου 2023, όταν ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη με 4-1. Σ’ αυτό το παιχνίδι, οι Ιωαννίδης (2), Αράο και Βέρμπιτς ήταν οι σκόρερ, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο έξι ετών χωρίς εκτός έδρας νίκη επί του Αστέρα.

Η προϊστορία αναδεικνύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των δύο ομάδων, με πολλά από τα παιχνίδια τους να είναι αμφίρροπα. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει τώρα αποφασισμένος να συνεχίσει το θετικό σερί και να ξεπεράσει τα εμπόδια που παραδοσιακά παρουσιάζονται στην Τρίπολη.

