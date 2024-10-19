Παναθηναϊκός: Από τον Τοτσέ μέχρι τον Φώτη, οι φορ κάνουν πάντα την δουλειά κόντρα στον ΟΦΗ

Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προσγειωθεί στην… αγωνιστική πραγματικότητα, έχοντας περάσει δύο μαύρες εβδομάδες, οι οποίες μόνο αγωνιστικό ενδιαφέρον δεν είχαν. Δύο εβδομάδες που μας θύμισαν το τι είναι η ζωή. Δύο εβδομάδες που θα ευχόμασταν το πρόβλημα όλων μας να ήταν το πως παίζει η ομάδα του Ντιέγκο Αλόνσο, τα γκολ που σκοράρει και που δεν σκοράρει και ούτω κάθε εξής.

Το "Τριφύλλι" δίνει το βράδυ της Κυριακής ένα παραδοσιακά πολύ δύσκολο ματς στην Κρήτη, απέναντι στον ΟΦΗ. Ενώ οποιοδήποτε αποτέλεσμα πέρα από την νίκη θα το φέρει σε ακόμη πιο δύσκολη θέση από αυτή που ήδη βρίσκεται αγωνιστικά.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.