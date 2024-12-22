Παναθηναϊκός: Απάντησε η Μακάμπι στα σενάρια για Χορντ και το Τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά για σέντερ μετά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος θα μείνει εκτός για τέσσερις μήνες. Το όνομα του Τζέιλεν Χορντ είδε το… φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήρθε με άμεση… απάντηση για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Συγκεκριμένα η «ομάδα του λαού» έβαλε τέλος στα σενάρια γράφοντας στο «X».

