Παναθηναϊκός: Απάντησε η Μακάμπι στα σενάρια για Χορντ και το Τριφύλλι

Ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά για σέντερ μετά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος θα μείνει εκτός για τέσσερις μήνες. Το όνομα του Τζέιλεν Χορντ είδε το… φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήρθε με άμεση… απάντηση για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.
Συγκεκριμένα η «ομάδα του λαού» έβαλε τέλος στα σενάρια γράφοντας στο «X».
