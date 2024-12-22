Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Απάντησε η Μακάμπι στα σενάρια για Χορντ και το Τριφύλλι

Η «ομάδα του λαού» πήρε επίσημη θέση για τα δημοσιεύματα που έκαναν λόγο περί ενδιαφέροντος των «πράσινων» για τον Τζέιλεν Χορντ  

Ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά για σέντερ μετά τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρο οποίος θα μείνει εκτός για τέσσερις μήνες. Το όνομα του Τζέιλεν Χορντ είδε το… φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες και η Μακάμπι Τελ Αβίβ ήρθε με άμεση… απάντηση για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

Συγκεκριμένα η «ομάδα του λαού» έβαλε τέλος στα σενάρια γράφοντας στο «X». 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Παναθηναϊκός Ματίας Λεσόρ
