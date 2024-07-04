Ένα μήνα είχε λοκάρει την περίπτωση του Πορτογάλου Πέδρο Ρεμπότσο ο Παναθηναϊκός και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας Γιάννης Παπαδημητρίου. Στο ενδιάμεσο προτεραιότητα στη λίστα είχε η περίπτωση Γιαννούλη αλλά όπως σας αποκάλυψε το Paopantou.gr ο διεθνής Έλληνας, ήθελε να παίξει εξωτερικό. Όχι για το οικονομικό, προσέφερε καλά χρήματα ο Παναθηναϊκός κάτι που επιβεβαίωνε και το περιβάλλον του. Απλά άλλο Μπουντεσλίγκα, άλλο Super League.

